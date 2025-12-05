Piastri y Norris ya saben la estrategia de McLaren para Abu Dhabi: ¿Habrá órdenes de equipo?

La escudería británica es consciente de la difícil papeleta que tiene. Sin embargo, su jefe, Zak Brown, ha sido claro en cuanto a saber si dará órdenes a sus pilotos durante la carrera.

Lando Norris y Oscar Piastri están ante el Gran Premio más importante de su carrera. La dupla de pilotos de McLaren han dominado prácticamente todo el Mundial pero en los últimos meses Max Verstappen se ha interpuesto en una lucha por el título que parecía cosas de dos.

El dilema hasta estas últimas carreras siempre había sido con quién se posicionaría McLaren a la hora de la verdad. El plan de la escudería siempre fue 'dejar luchar' a sus pilotos pero la circunstancias en la última carrera pueden obligar a los 'papaya' a decidirse por uno de sus dos pupilos.

Zak Brown, jefe de McLaren, es consciente de ello. El 'team principal' ha revelado sí se tomarán 'decisiones de equipo' durante la carrera más importante del año: "Somos realistas. Queremos ganar este campeonato de pilotos. Llegamos al fin de semana sabiendo que ambos tienen las mismas oportunidades, aunque obviamente hay una clara diferencia de puntos entre ellos".

"No sabes cómo va a ir la clasificación, la fiabilidad, pero si llegamos a la carrera y está bastante claro que uno tiene una oportunidad y el otro no, vamos a hacer todo lo que haga falta para ganar el campeonato de pilotos. Sería una locura no hacerlo", ha reconocido Brown en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.