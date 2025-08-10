La reflexión de un mánager de MotoGP sobre la llegada de Márquez a Ducati: "Dall'igna hirió a Bagnaia..."

Carlo Pernat, agente de MotoGP, ha analizado lo que supuso dentro del 'box' de Ducati que se apostara por Marc Márquez para competir con Bagnaia por el título de la categoría reina.

Son pocos los que a día de hoy no sitúan a Marc Márquez levantando su noveno mundial de motociclismo. El de Cervera se ha ido al parón con más de cien puntos de diferencia sobre su principal perseguidor, Álex Márquez.

Más allá de haberse impuesto a la mejor versión de su hermano, Marc también ha sido muy contundente a la hora de ser superior a su compañero de equipo. 'Pecco' Bagnaia estaba llamado a ser el que compitiera con Márquez por la corona de MotoGP 2025 pero el turinés ha sido de todo menos regular y eso le ha puesto a en una situación muy complicada.

Solo ha ganado una carrera (Austin) en lo que va de año y lo peor es que no ha sabido adaptarse a la Ducati de manera que pudiera sacar su mejor versión. Bagnaia se ha visto sobrepasado por un Marc que no ha dado opción a nadie. Sin embargo, viendo el rendimiento del de Cervera, hay quien dice que la escudería boloñesa ha dejado de lado a 'Pecco'.

Carlo Pernat, agente de MotoGP y figura muy reconocida en el motociclismo, ha analizado esta situación: "Una cosa es decir que Gigi Dall’Igna, tomando a Marc Márquez, hizo una elección que hirió a Pecco Bagnaia, otra es decir que no lo consideran. Dall’Igna sabía que la única manera de mejorar la GP24 era ponerle encima al mejor de los pilotos en activo y lo hizo".

"Yo mismo critiqué ese movimiento y no lo oculto porque, de hecho, trastornó la historia de una marca que desde hace tiempo criaba en casa a sus campeones. Pero frente a los resultados que está haciendo Márquez es imposible decir que no fue el movimiento correcto. Así como es equivocado decir que en Ducati tienen ese estilo y están abandonando a Pecco", ha asegurado Pernat en unas declaraciones para 'MOW Magazine'.