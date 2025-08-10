El 'palo' de un agente de MotoGP a Jorge Martín: "Sus caprichos..."

Carlo Pernat ha comentado la situación actual de la parrilla y ha aprovechado para lanzar un dardo al vigente campeón del mundo por el comportamiento que adoptó durante la polémica con Aprilia.

Jorge Martín ha tenido una primera mitad de temporada muy difícil. El vigente campeón del mundo solo ha podido disputar dos grandes premios debido a su recuperación tras dos accidentes. Por si fuera poco, Jorge, junto a su escudería, Aprilia, ha tenido un episodio de cierta tensión en la que el piloto llegó a anunciar su 'adiós' del equipo.

Carlo Pernat, agente de MotoGP, ha comentado la situación actual de la parrilla en la categoría reina y ha criticado el comportamiento de Martín en su polémica con Aprilia.

El agente italiano elogiaba la gran superioridad durante la temporada de un Marc Márquez imparable pero señalaba la existencia de una persona aún más increíble que el de Cervera en sus declaraciones para 'MOW Magazine': "Marc Márquez no tiene rivales y es un fenómeno total. Pero también hay un dato que demuestra que hay quien es más fenomenal: Carmelo Ezpeleta (Jefe de MotoGP). Con dos medias intervenciones y veinte palabras en total detuvo un enorme caos que estaba estallando".

El agente hace referencia a la polémica entre el vigente campeón del mundo, Jorge Martín, y su escudería, Aprilia. En este contexto, Carlo Pernat señala al madrileño como responsable del problema debido a que tuvo un comportamiento infantil: "Me refiero a los caprichos de Jorge Martín con Aprilia".

Igualmente, el italiano exponía al campeón del mundo como el ejemplo principal pero señalaba, de forma general, a otros pilotos que había adoptado una actitud similar mientras aplaudía al máximo mandatario de MotoGP: "También a otras situaciones de pilotos ya con contrato vigente que estaban intentando el camino de la rescisión. He aquí, movidas como la de Carmelo Ezpeleta solo las logran los líderes verdaderos".