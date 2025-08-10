La sorprendente afirmación de Lorenzo sobre Márquez: "Aunque necesite otro título para alcanzar a Rossi..."

El cinco veces campeón del mundo encumbra a Marc en una reflexión en la que compara al de Cervera con los grandes pilotos de este siglo. La conclusión de Lorenzo sorprenderá a muchos.

Marc Márquez está dejando boquiabierto al mundo del motociclismo en esta primera mitad de temporada. El español ya le saca 120 puntos de ventaja al segundo clasificado del mundial, su hermano Álex, y todo hace pensar a que terminará levantando su noveno título en la élite del motociclismo.

Su adaptación a la Ducati ha sido inmediata y muy efectiva y, a pesar de algunos fallos a principio de temporada, Márquez no ha tenido rival sobre la pista. El hecho de conseguir su noveno título le haría igualar a su máximo rival, Valentino Rossi. El italiano, jefe del equipo VR46, ostenta nueve campeonatos.

Jorge Lorenzo tiene cinco en su poder y, aunque tanto él como Rossi, como Stoner, como Pedrosa, como el propio Marc formaron una generación increíble de pilotos, Jorge reconoce que Márquez puede que esté algo por encima de ellos: "Es uno de esos pilotos que llegan a MotoGP cada 10 o 15 años, y pertenecen a la categoría de Valentino Rossi, Casey Stoner o Jorge Lorenzo".

"Por números, es incluso mejor que nosotros, aunque necesite otro título para alcanzar a Valentino", ha reconocido Jorge en unas declaraciones para 'MotorSprint'. El mallorquín asume la superioridad de Marc y lo sitúa como el gran baluarte de una de las mejores generaciones de pilotos que ha visto MotoGP en toda su historia.