Jorge Lorenzo revela que Bagnaia podría tener "problemas" en Ducati

El pentacampeón del mundo recomienda a 'Pecco' un cambio de rumbo para poder recuperar la confianza. Jorge también asegura que, si el turinés sigue así, su continuidad en Ducati podría verse afectada.

Jorge Lorenzo sabe muy bien lo que es lidiar con un compañero de equipo duro. El expiloto compartió 'box' con nada más y nada menos que con Valentino Rossi, en Yamaha, y con Marc Márquez, en Honda. 'Pecco' Bagnaia ha sido uno de los grandes perjudicados de la llegada de Márquez a Ducati.

El turinés, frente a un compañero que ha rendido muy por encima de él, se ha hundido a nivel mental, lo que ha provocado un bajón de rendimiento impropio en un piloto de su categoría. Fue tal el momento de crisis que desde algunos medios en Italia se comenzaba a rumorear con una posible salida del piloto de Ducati.

Jorge Lorenzo cree que ese supuesto puede darse en un futuro si Bagnaia no mejora su rendimiento: "Ha perdido la confianza en sí mismo. Necesita recuperar su alegría cuanto antes. De lo contrario, corre el riesgo de tener dificultades con su próximo contrato".

El balear, en unas declaraciones para 'AS' recomienda a 'Pecco' tomar cartas en el asunto lo antes posible: "Esperemos que tener tres meses de vacaciones, probando una moto algo nueva, le venga bien. Como también el tomarse un descanso y tener tiempo para desprenderse de los pensamientos negativos".

"Pero creo que Bagnaia necesita que alguien lo ayude desde afuera: algunos entrenadores, Valentino de VR46 o un psicólogo deportivo. Lo he hecho en ciertos momentos de mi carrera y muchos lo han hecho", concluye Lorenzo.