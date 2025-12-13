La gira de Messi en India desata la locura entre los aficionados: asientos arrancados, disturbios y la invasión del campo de Calcuta

Los detalles Tras ganar la MLS, el delantero del Inter de Miami viajó al país asiático junto a sus compañeros Luis Suárez y Rodrigo de Paul, pero en lugar de seguir con la visita programa de 45 minutos, solo estuvo 20.

Una pareja renunció a su luna de miel para asistir a la gira de Leo Messi en India, pero el evento terminó en caos. El Estadio Salt Lake de Calcuta fue escenario de actos vandálicos cuando los asistentes, en su euforia, comenzaron a destrozar las instalaciones. La gira, que incluía a Luis Suárez y Rodrigo de Paul, dejó a muchos aficionados desilusionados, ya que apenas pudieron ver a Messi. Las entradas, que costaban hasta 130 dólares, resultaron ser una estafa para muchos. La policía local ha detenido al organizador principal y promete medidas para compensar a los afectados.

Lo que empezó con una luna de miel cancelada solo para ver al alabado futbolista Leo Messi terminó en una auténtica batalla campal. Una pareja que se casó el viernes pasado remplazó su esperada luna de miel por ir a la gira del astro argentino en India: "Esto es más importante", dijeron, sin esperar que el Estadio Salt Lake de Calcuta iba a acabar destrozado.

La llegada del deportista al país asiático desató la locura en las instalaciones deportivas con una euforia desmedida. Tras ganar la MLS, el delantero del Inter de Miami comenzó una gira junto a sus compañeros Luis Suárez y Rodrigo de Paul que estuvo marcada por diferentes actos vandálicos.

Messi tenía programada una visita de 45 minutos al estadio, pero su aparición duró solo 20, algo que enfadó mucho a aquellos que habían pagado sus tickets para verle. Las entradas para el evento costaban alrededor de 3500 rupias (38,65 dólares), más de la mitad del ingreso semanal promedio en India, pero un aficionado afirmó haber pagado hasta 130 dólares.

"Que esta mala gestión no quede impune"

Tras corear su nombre y cai "no verle ni la cara", el futbolista se fue. Entonces, los asistentes comenzaron a romper carteles, asientos y todo lo que hubiera para tirarlo dentro del campo. Por su parte, el director general de Policía Rajeev Kumar aseguró que ya han "detenido al organizador principal": "Estamos tomando medidas para que esta mala gestión no quede impune y nos aseguraremos de que la afición reciba una compensación".

Por este motivo, muchos aficionados se han sentido totalmente estafados y defraudados: "Ni siquiera pudimos verlo, ni siquiera pudimos vislumbrarlo. Fue una estafa total. Queremos que nos devuelvan el dinero". "Fíjense en mientrada. Costó 132 dólares. Ni siquiera pudimos verle la cara", dice otro fan.

Pese a cómo acabó la jornada, el argentino era recibido este sábado con una estatua de 70 pies de altura dedicada a su carrera. Mientras, los asistentes intentan borrar una tarde de lo más desastrosa.

