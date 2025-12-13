El emotivo mensaje del hombre de confianza de Márquez en Ducati: "Marc debería ser una superestrella, pero..."

Marco Rigamonti es uno de los ingenieros que más relación tiene con el nueve veces campeón del mundo. El italiano se deshace en elogios hacia Marc y su manera de ser.

Marc Márquez ha encontrado en Marco Rigamonti un hombre de muchísima confianza en Ducati. El de Cervera y el italiano tienen muy buena relación y forman un binomio que funciona a las mil maravillas a la hora de preparar y plantear las carreras.

Sin embargo, Marc ha encajado de una manera también muy emocional en la escudería italiana. Rigamonti ha sido uno de los miembros de Ducati que más ha aplaudido la actitud de Márquez. El ingeniero destaca, más allá de la capacidad de trabajo y el talento que tiene Marc, su humildad.

"Es innegable que tiene un currículum por el que debería ser una superestrella, pero si comes con él, si hablas con él, es menos VIP que muchos otros con los que hemos trabajado en el pasado", reconoce Rigamonti en unas declaraciones que recoge 'MotoSan'.

Marco insiste en la mentalidad que tiene el nueve veces campeón del mundo: "Es un VIP sin hacer o percibir que tú lo sientes. Pero, al mismo tiempo, es seguro en sí mismo; lo que hizo en Austin, en la parrilla de salida, lo demuestra. Cuando pasa cualquier cosa y algo no va, piensa en la siguiente sesión".

"Nunca le entran dudas sobre sí mismo, en el sentido de la autoestima, él sabe que puede llegar a ciertos resultados, con lo que me pone en la óptima de no estar desmotivado o deprimido, porque sabe que si es positivo, los resultados llegarán", confiesa Rigamonti.