Un exjefe de MotoGP compara a Marc Márquez con Valentino Rossi por su 'baile' a Bagnaia

Hervé Poncharal considera que a Pecco le ha afectado mucho ver cómo el '93' barría a toda la parrilla mientras él era incapaz de adaptarse a la GP25.

¿Qué le ha pasado a Pecco Bagnaia este 2025?, ¿por qué el bicampeón de MotoGP ha estado a años luz de Marc Márquez?, ¿por qué con la mejor moto de la parrilla ha quedado quinto en el campeonato? Estas son algunas de las preguntas más planteadas a lo largo de la temporada en la categoría reina.

Sobre ello ha reflexionado el exjefe de Tech3, Hervé Poncharal, en declaraciones que publica 'Motorsport', donde ha asegurado que el problema del italiano ha sido mental.

"Pecco todavía sabe montar en moto. Para mí, la Ducati sigue siendo, aunque la diferencia es menor, la mejor moto en la pista. Y él conoce a su equipo, y su equipo lo conoce a él. Así que, para mí, no hay ninguna razón, ninguna razón real", ha arrancado.

Y ahí emerge la figura de Marc: "Sin duda, [Márquez] influye. Cuando tienes dificultades, cuando a veces tienes dudas, y ves al de al lado ganando, consiguiendo pole positions y siendo el más rápido en cada sesión, y lo que dices no se escucha bien…".

De hecho, compara esta situación a la que se vivió en Yamaha con Valentino Rossi: "Cuando estaba en Yamaha, había cuatro Yamahas. Valentino ganaba todas las carreras, todos los campeonatos, y los otros tres pilotos estaban completamente perdidos. Y te lo aseguro, iban con la misma moto".

"Cuando le mostramos los datos de Valentino al otro piloto, dijo: "No puedo hacer eso". Y creo que pasaba lo mismo cuando Marc estaba con Honda", ha señalado.

"Sin duda, tener un compañero de equipo como Marc Márquez haciendo lo que hacía con la moto es un shock. Y dejar de ser el número uno, dejar de ser el que siempre gana, el que deposita todas las esperanzas de la fábrica en ti, cambió todo el panorama", ha zanjado.