La llamativa reflexión de Lorenzo sobre la "idílica" situación de Bagnaia: "Ducati cogió al gallo..."

El expiloto analiza el complicado 'papel' que ha tenido el turinés desde la llegada de Márquez. Recuerda cuando 'Pecco' era la gran arma de Ducati.

'Pecco' Bagnaia ha vivido un duro cambio esta temporada. El turinés ha firmado el que probablemente haya sido su peor año en MotoGP a nivel de sensaciones y de expectativas. Más allá de ni haber competido por el título, como se esperaba a comienzo de curso, no ha quedado ni entre los tres primeros en la clasificación general.

Su declive comenzó a partir de la llegada de Marc Márquez. El de Cervera ha arrasado a todo el que se ha puesto entre el título y él. No ha tenido rival. Sin embargo, la situación para Bagnaia ha sido algo más complicada, dado que comparte 'box' con Marc.

Jorge Lorenzo sabe lo que es eso, en 2019 fue compañero de Márquez en Honda. El pentacampeón del mundo analiza la complicada situación que ha vivido 'Pecco' esta temporada. Aún así, recuerda lo bien que estaba antes de la arriba de Marc: "Bagnaia estaba en una situación ideal, casi idílica: único piloto que ha ganado dos campeonatos del mundo con Ducati, italiano con moto italiana, la fábrica toda con él… era perfecto, hasta que Ducati decidió fichar al gallo entre los gallos".

"Psicológicamente empieza a crearte dudas, pierdes algo de confianza… entonces, cuando sales a la pista, inconscientemente vas más lento", reconoce Lorenzo en unas declaraciones para el medio 'GPONE'.

El declive de Bagnaia ha sido tan evidente como duro de ver. Su pobre rendimiento con una moto con la que Marc ha dominado le ha dejado en evidencia. Algo que intentará revertir en 2026.