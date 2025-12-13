La increíble jugada de Lamine Yamal que puso en pie al Camp Nou ante Osasuna

La joya del Barça estuvo muy cerca de firmar uno de los goles de la temporada. Catena, central 'rojillo', tapó el disparo del extremo después de que este firmara un 'eslalon' de mucho cariño.

El Barça ya pone la 'velocidad de crucero' mientras Lamine Yamal, poco a poco, comienza a sentirse cada vez mejor sobre el césped. El extremo azulgrana firmó una jugada increíble en el encuentro frente a Osasuna. Lamine dejó atrás a dos defensores con dos 'quiebros' fantásticos pero su disparo lo repelió Catena, central visitante. De haber entrado, hubiera sido uno de los goles de la jornada sin duda.

Todo en un encuentro duro para los de Hansi Flick. Osasuna opuso mucha resistencia pero terminó cediendo en el minuto setenta. Fue Raphinha, por partida doble, quien terminó dándole una victoria a los blaugrana muy importante. El brasileño abrió el marcador con un 'zurdazo' tras una gran internada de Pedri.

La sentencia llegó tras aprovechar un mal despeje de Catena, quien sin querer, asistió a Raphinha. En la jugada previa, Osasuna había empatado pero el gol se terminó anulando por una falta sobre Joan García. Los 'rojillos' protestaron bastante la decisión arbitral.

Osasuna gozó también de ocasiones de gol bastante claras. Víctor Muñoz desaprovechó un mano a mano frente al guardameta blaugrana al comienzo de la segunda parte. Su remate se marchó fuera. Los de Lisci, a pesar de la derrota, firmaron un encuentro muy completo y estuvieron cerca de provocar que el Barça se dejara dos puntos.

Los de Hansi Flick, con esta victoria, aumentan su ventaja a siete puntos con respecto al Real Madrid, aunque los de Xabi Alonso aún tienen que jugar ante el Deportivo Alavés el próximo domingo. El Barça visitará al Guadalajara el próximo martes para estrenarse este año en la Copa del Rey. Todo antes de ir a La Cerámica para enfrentarse a un Villarreal que, de momento, le aguanta el pulso a Barça y Madrid.

Osasuna, por su parte, se medirá en Copa al Huesca. La próxima jornada recibirá al Deportivo Alavés en El Sadar. Los rojillos son decimosextos en Liga.