Aldeguer lanza un órdago a Ducati: "El objetivo es esa moto oficial..."

El piloto de Gresini dice que su objetivo no es ganar el mundial el año que viene, y sí dar el salto a la Ducati oficial.

Fermín Aldeguer, en su año rookie, ha dejado muy buenas sensaciones en MotoGP. Quiere más, claro, pero sabe que en el 2026 no puede aspirar al título. El objetivo, dice, es brillar para convencer a Ducati y quedarse con la moto oficial. Quién sabe si junto a Marc Márquez.

"Es un objetivo. De cara al próximo año, el tener o no moto oficial, obviamente, la moto oficial ayuda, siempre tiene un plus, siempre beneficia, pero también tiene otras cosas: te genera más presión porque tienes la moto oficial, tienes que hacer siempre resultados y, luego, está la incertidumbre de si va a mejor o a peor. La clave será tener moto oficial, no hablo ya sólo de estar en el equipo de fábrica, no, moto oficial, apoyo oficial, para 2027, que es donde hay cambio de reglamento y donde las motos, desde la primera a la última carrera, evolucionarán, cambiarán", dice el joven murciano en 'Marca'.

No se ve luchando por el título: "Como poder, tener armas y todo, sí. ¿Es un objetivo? No, porque me falta mucha experiencia, tengo que cometer muchos errores, el nivel de la categoría ahora mismo está muy alto y no sé si estoy ahora mismo para ganar un Mundial de MotoGP. Que lo estaré... espero que sí".

Para llegar a todos esos éxitos, el primero que se marca es competir contra su compañero, Alex Márquez: "Si le gano quiere decir que lo estamos haciendo muy bien. O al menos si hace lo mismo que esta temporada. Es un objetivo batir a mi compañero, pero no me fijo sólo en él".

"Simplemente, en seguir aprendiendo, seguir dando pasos, mantenernos constantemente dentro del top 5, estar ahí, luchar por mucho más, pero no estoy focalizado en 'tengo que ganar a Álex el próximo año'. Obviamente, si lo hago, mucho mejor, querrá decir que estamos luchando por cosas muy grandes, porque será uno de los candidatos a estar luchando por las tres primeras posiciones del Mundial", cierra Fermín.