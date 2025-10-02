Se lo tomará con calma
Marc Márquez cambia su filosofía tras su noveno mundial: "Antes quería arrasar, pero ahora..."
El campeón del mundo de MotoGP dice que afronta las cinco carreras que restan sin presión y sin la intención de arrasar como hacía en el pasado.
Marc Márquez siempre se ha caracterizado por querer más. Se proclamaba campeón... y a la siguiente carrera iba a por la victoria. Pero eso se ha terminado. Ha reconocido en Indonesia que ahora se lo va a tomar con más calma, que ha dejado atrás la presión de los últimos años.
"Más cansancio de lo normal. Tengo que llegar a casa y asumir lo que ha pasado. Estas cinco carreras sin presión, sin esa presión que hemos mantenido durante estos últimos años", ha dicho en 'DAZN' en esta jornada de jueves.
Un pensamiento muy diferente al de antes: "Cuando antes ganaba quería llegar a la siguiente para arrasar, pero ahora es diferente".
Pero lo vivido en los últimos años le ha dejado exhausto. Y ahora quiere disfrutar. No forzará este fin de semana en Indonesia, donde seguirá celebrando su noveno título mundial.