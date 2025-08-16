El serio aviso de Aprilia a Marc Márquez: "Martín tiene esa velocidad.."

Massimo Rivola, jefe de la escudería italiana, asegura que el nivel del vigente campeón del mundo es muy parejo al de Márquez y lanza una advertencia sobre las aspiraciones de Jorge.

El CEO de Aprilia, Massimo Rivola, ha comparado el talento de Jorge Martín con el de Marc Márquez. El de Cervera lidera el campeonato del mundo de MotoGP y es solo cuestión de tiempo que confirme el nuevo título en su palmarés. Sus hazañas provocan que el mundo del motociclismo se rinda a su habilidad. Sin embargo, en un contexto deportivo donde la aptitud no es el único factor que influye a la hora de conseguir el éxito, el CEO se centra en la velocidad para destacar la capacidad de Martín.

"Marc ha hecho cosas comparables con Valentino y es posible que lo supere en número de Mundiales. Yo creo que tiene la velocidad. Pero, seguramente, Jorge tiene esa velocidad natural", comentaba Massimo Rivola en una declaración que colocaba al piloto madrileño en el mismo escalón que el líder del campeonato.

Además, el CEO de Aprilia ha señalado que tener ocho Ducati en pista ha creado una ventaja competitiva innegable que beneficia al equipo de Gigi Dall'Igna aunque ha defendido que no cree que la Aprilia actual sea inferior a la Ducati.

"Lo digo con gran tranquilidad y hasta sostengo que hay algunas áreas, como la aerodinámica, donde el conocimiento de Aprilia es mucho mayor que el de todos los competidores del ‘paddock’. Seguramente, el piloto más fuerte ahora, en los últimos años, es Marc Márquez. Será un estímulo interesante lograr ganarle", sentenciaba el CEO.

Por otro lado, ha alabado la sorpresa que se ha llevado con el rendimiento de Marco Bezzecchi. "Creo que en su cabeza sabe que puede estar entre los tres primeros del mundo. Pero lo mejor con Marco es que no se sienta a esperar los resultados, sino que trabaja muchísimo, de manera ejemplar, empujando a todo el equipo y dando valor a todos".

"Esa es una característica de líder, que nosotros apreciamos cada vez más y que, sinceramente, al principio no pensaba que estuviera tan dentro de él", desvelaba Rivola en una entrevista con 'Marca'.