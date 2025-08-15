Bagnaia carga directamente contra Ducati: "Mi estilo de pilotaje no se adapta a la moto"

El piloto italiano dice que tras hacer una reflexión, su conclusión es que su estilo de pilotaje no se adapta a la Ducati de esta temporada.

A Pecco Bagnaia no le están saliendo las cosas este año con la Ducati. Sobre todo porque está al lado de Marc Márquez. Y en este parón veraniego ha encontrado el problema: la moto. Señala directamente a la Ducati. Lo hizo en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria.

"He estado reflexionando y pensando, he llegado a la conclusión de que mi estilo de pilotaje no se adapta a esta moto en general. Así que habrá que encontrar la manera de trabajar de otra manera para intentar darme un poco más de feeling, porque al final las dificultades son las mismas desde principios de año, a pesar de que hemos cambiado muchas cosas", dice el bicampeón de MotoGP.

Espera "soluciones": "Así que tenemos que encontrar otras soluciones y trabajar en ellas para intentar volver a conducir bien".

Su manera de pilotar de siempre no funciona con esta nueva moto: "He visto muchas carreras del pasado en este periodo, desde 2021 hasta el año pasado. Siempre he pilotado de una sola manera, siempre he sido muy eficaz, muy fuerte, muy rápido. Y este año, al ver las carreras, al verme pilotar, veo a otro Pecco, se ve que no tengo confianza en absoluto".

La diferencia con Marc es enorme. El de Cervera sí ha encontrado esas sensaciones con la nueva Ducati. Y eso que apenas lleva unos meses en el equipo: "Márquez se ha adaptado perfectamente a esta moto, nunca había pilotado la 24, se subió a ella, se sintió mejor, la pilota y se adapta muy bien a su estilo de conducción".

"Siempre ha demostrado que es capaz de superar los problemas y, en mi opinión, tiene un estilo que se adapta bien a esta moto. En mi caso es diferente, pero estoy trabajando en ello y quiero esforzarme para conseguirlo", dice para finalizar el italiano.