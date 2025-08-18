El jefe de Ducati responde a las quejas de Bagnaia: "Nosotros tratamos de hacer..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, entiendo el enfado de un Pecco que volvió a vivir un calvario en el Gran Premio de Austria.

"Se me está acabando la paciencia, sí". Esto dijo Pecco Bagnaia después de un Gran Premio de Austria muy duro para él. Fue cayendo posiciones y se quedó muy lejos de los puestos de podio. Al finalizar la cita explotó como nunca contra Ducati. Y ya ha recibido respuesta.

Gigi Dall'Igna, el director técnico, dijo en 'Sky' que sí entendía las quejas del piloto italiano.

"¿Qué debo decir? Creo que es bastante normal. Cuando uno sabe y espera lograr resultados más importantes, cuando no los consigue, claramente está decepcionado y, por desgracia, es así", dijo el ingeniero italiano.

Después de las palabras de Davide Tardozzi, en las que apuntó que estaban centrados en ayudar a Pecco, Gigi asumió que debían ponerse manos a la obra para recuperar al mejor Bagnaia.

"Es nuestro trabajo y tratamos de hacerlo lo mejor posible...", sentencia el de la escudería de Bolonia.

Pobre octavo puesto

Pecco cruzó la línea de meta octavo. Por detrás de varias KTM, de la Honda de Joan Mir y por supuesto de un Marc Márquez que no para de ganar con la misma moto. El 2025 de Bagnaia está siendo una pesadilla.