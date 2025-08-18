El llamativo discurso de Márquez sobre el mundial: "Me costará entender cuando no se pueda ganar"

El piloto de Cervera, que camina con paso firme hacia el título, asume que llegará algún fin de semana en el que no podrá ganar.

Los datos de Marc Márquez en este mundial de MotoGP son absolutamente increíbles. Otro fin de semana con un pleno de puntos. Esta vez en un circuito en el que nunca había ganado, en Austria. Y la distancia en el campeonato sobre Alex Márquez y sobre Pecco Bagnaia comienza a ser enorme.

De nuevo 37 puntos: victoria en la sprint y victoria en la carrera. Pero Marc sabe que estos resultados no se pueden mantener siempre. Por eso ya se prepara mentalmente para el día en el que no sea primero.

Esto dijo en 'DAZN' después de su victoria: "Seguimos con la mentalidad. Quedan nueve carreras. Cuando pases el ecuador hay que pensar en las que quedan. Seguir sumando e intentar entender los límites en carrera".

"Al ir con tanta inercia me costará entender el día en el que no se pueda ganar. Porque va a llegar. Estoy trabajando mucho mentalmente para entender ese día que no se pueda ganar y coger puntos. Pero mientras dure la inercia, a seguir", explicó el ocho veces campeón del mundo, que se acerca al octavo.

Esa "inercia" hace que no sepa lo que es no subirse a lo más alto del podio desde antes del verano. Fue el 25 de mayo en Silverstone la última vez que Marc no ganó. En aquella ocasión la victoria fue para Marco Bezzecchi con la Aprilia.

La próxima cita en Hungría, un trazado nuevo en el campeonato. Y si es ahí donde Marc no puede ganar y tiene que asegurar puntos, ya se está preparando mentalmente.