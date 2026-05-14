Di Giannantonio alaba a Márquez: "Lo que ha hecho Marc es increíble"

El piloto italiano admira al de Cervera y habla sobre su pelea en la última vuelta con Pedro Acosta, al que acabó quitándole la cuarta posición.

Fabio Di Giannantonio logró una gran cuarta posición en el GP de Francia de MotoGP. Un gran premio en el faltó Marc Márquez después de sufrir una grave caída en la sprint. El de Cervera se fracturó el quinto metatarsiano de su pie derecho y tuvo que pasar por quirófano.

Una lesión que le hará perderse el próximo GP de Cataluña. Sin embargo, eso no quita que una gran parte de la parrilla se deshaga en elogios hacia él. Uno de ellos ha sido el propio Di Giannantonio: "Lo que hace y ha hecho Marc es algo increíble. Lógicamente, Marc ha tenido muchas lesiones y ha ganado mucho, haciendo cosas impensables. Es de admirar el nivel de dolor que es capaz de soportar".

"Marc ha demostrado mil veces su talento. Es impresionante y va fortísimo siempre. Ha pilotado muchas veces lesionado, no voy a ser yo quién descubra a Marc. En Le Mans hizo una vuelta en la Q1 increíble y que muy pocos pueden hacer", comentó el piloto italiano para 'Motorsport.com'.

La pelea con Acosta

Di Giannantonio consiguió arrebatarle la cuarta posición en la última vuelta a Pedro Acosta con un adelantamiento muy arriesgado. Justo después de conseguirlo, el piloto del VR46 miró hacia atrás para ver donde estaba Acosta. Un gesto, que el piloto murciano interpretó como desafiante y que enfadó bastante al piloto de KTM. Este enfado fue tal, que 'El Tiburón de Mazarrón' dijo que a él nadie se le queda mirando después de adelantarle.

Tras esto, Di Giannantonio explicó por qué había hecho ese gesto: "Ya lo dije, no era una mirada de desafío, era para controlar la distancia y evitar que me devolviera el adelantamiento. Nada más. Cuando estoy en la pista siempre doy mi cien por cien, me da igual si estoy luchando por la victoria o por el cuarto puesto".

"He hecho adelantamientos muy bonitos luchando por un noveno puesto. Cuando estoy en la pista intento pasar siempre al que tengo delante. Estoy seguro que si estoy en la pista cuarto y Acosta va quinto, intentaría pasarme, seguro", concluyó el piloto de 27 años.

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