Florentino Pérez responde a la amenaza de denuncia del Barça por el 'caso Negreira': "Harían muy bien si creen que nos tienen que demandar"

Josep Pedrerol le ha preguntado al presidente del Real Madrid por el comunicado emitido por la entidad blaugrana tras la rueda de prensa de este martes.

"El Barcelona había pagado durante más de dos décadas"

Minutos después de que Florentino Pérez abandonase la sala de prensa de Valdebebas, el FC Barcelona publicó un comunicado en el que informaba que está estudiando las palabras del presidente del Real Madrid.

Entre otros aspectos, a la entidad culé le molestó que el dirigente afirmase que le habían "robado" siete Ligas durante los años del 'caso Negreira'.

¿Teme una posible demanda del Barça? Florentino se muestra tranquilo: "Harían muy bien. Si ellos creen que nos tienen que demandar... Yo no me había enterado del Caso Negreira hasta hace tres años. El primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid. Entonces me di cuenta de que el Barcelona había pagado durante más de dos décadas".

De hecho, no duda de que la Justicia le dará la razón: "Creo que sí. La semana que viene le presentaremos a la UEFA la documentación de todos estos años. 500 páginas. Es una documentación muy importante. Hemos hecho, año a año, todos los puntos que nos han quitado de una manera descarada. Este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos. Ceferin nos ha dicho que estamos en nuestro derecho".

Posteriormente, la pregunta de Pedrerol ha sido clara: ¿La relación está rota con el Barça?. Y la de Florentino, más clara aún: "Completamente rota. Yo no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas. Quiero que la Justicia actúe".

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