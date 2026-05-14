La llamada de Rafa Nadal a Carlos Alcaraz: "Yo me lo rompí dos veces..."

El balear ha reconocido que llamó personalmente al murciano después de que este sufriera una lesión en la muñeca derecha que le ha dejado fuera de la gira de tierra.

Dun acto por la renovación del museo de su Academia, Rafa Nadal ha atencido a 'RNE' y, entre otros aspectos, ha hablado sobre Carlos Alcaraz.

El manacorí ha revelado que llamó al murciano después de que este se diera de baja de Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros por una lesión en la muñeca derecha.

"Ya no es un novato en el circuito, sabe que sucede en cosas, evidentemente que es una faena grande porque le ha sucedido en esta época del año", ha arrancado el ganador de 22 'majors'.

Eso sí, Nadal aporta luz al estado físico de Carlitos: "Creo que es duro, pero, por suerte, es una lesión que no va a ser crónica y ha tomado las decisiones adecuadas poniendo en valor que es muy joven, que tiene toda una carrera por delante y está haciendo el tratamiento que tiene que hacer".

Y lo dice por experiencia propia: "Es algo que conozco bien porque yo me lo rompí dos veces, lo que se ha roto ahora. Hablé con él cuando sucedió, pero lo que hablamos se queda entre nosotros".

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