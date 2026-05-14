Ducati confiesa qué les dijo el doctor sobre la lesión de Marc Márquez

Davide Tardozzi, team manager de Ducati, ha afirmado que tras intervenir al ilerdense, el médico comentó que "ningún otro piloto podría haber hecho lo que él ha hecho".

Tras sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, Marc Márquez decidió adelantar una nueva intervención en su hombro derecho prevista para después del Gran Premio de Catalunya y así matar dos pájaros de un tiro en el quirófano.

Se espera que el de Cervera regrese a pista en Mugello, pero desde Ducati no quieren correr riesgos tal y como ha expresado Davide Tardozzi en 'DAZN'.

"Creo que la situación es buena, Marc está muy contento porque con esta operación se ha liberado de un peso, de un problema que era claro desde el comienzo de la temporada y que lo limitaba", ha señalado.

Y por eso no quieren prisas: "En este momento la cosa más importante es que Marc se cuide y que vuelva en forma a la moto".

"Los tiempos lo veremos, lo esperamos y cuando esté listo creo que nos dará mucha satisfacción", ha expresado el team manager de Ducati.

De hecho, Tardozzi ha confesado cómo alucinó el doctor con Marc cuando le operó: "Márquez ha demostrado otra vez que es un superhéroe, sabiendo lo que estaba pasando y lo que el doctor nos dijo".

"Es un súper piloto. Hizo algo increíble, porque con la situación que estaba pasando en su cuerpo, ningún otro piloto podría haber hecho lo que él ha hecho", ha zanjado.

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