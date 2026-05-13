Di Giannantonio rechaza ser el líder de Ducati: "Que le pregunten a las motos rojas"

El del VR46 insiste en que él va de amarillo y no viste los colores de Ducati: "Esas preguntas son para las Ducati rojas".

Sin Ducati oficiales, ni Marc Márquez ni Pecco Bagnaia, fue Fabio Di Giannantonio el que dio la cara por la marca y acabó cuarto en Le Mans. Pero él no quiere ser el líder de Ducati.

Nada más acabar la carrera le preguntaron si se ve liderando al equipo italiano: "Yo voy de amarillo. Esas preguntas son para las Ducati rojas".

Pero las Ducati rojas no estaban. Y él fue la mejor Ducati por detrás de las Aprilia, que acapararon el podio.

"Estoy muy contento porque hemos dado el máximo, así que estoy realmente satisfecho con lo que he hecho yo y con el trabajo del equipo, porque hoy hemos intentado mantener un cambio, lo probamos en el warm up y en cuatro vueltas del entreno siempre es difícil confirmarlo, pero los chicos han hecho un trabajo increíble, porque han acertado y me ha ayudado en carrera", explica el piloto italiano.

Las Ducati no están al nivel de las Aprilia, pero se acercan: "Cuando salí vi que tenía más dificultades que la Aprilia y que, para estar a su nivel, tenía que dar el 120%. Así que, para evitar cometer errores, preferí gestionar un poco y tratar de dar solo lo máximo en términos de constancia durante la carrera".