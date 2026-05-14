Hamilton vetó el fichaje de Fernando Alonso: atención a la confesión de un ex de Mercedes

Aldo Costa, exdirector técnico del equipo de Brackley, ha explicado que el asturiano estuvo en las quinielas para suplir a Nico Rosberg en la marca de la estrella.

En una incendiaria intervención en el podcast 'Terruzzi Raconta', Aldo Costa ha puesto en la diana a Fernando Alonso.

Además de llamar "manipulador" al actual piloto de Aston Martin, el exdirector técnico de Ferrari y Mercedes ha destapado el complot que hubo contra el español para que no fuese compañero de Lewis Hamilton.

Ocurrió tras la temporada 2016 en la que Nico Rosberg terminó retirándose tras alzar la corona.

En Brackley veían al entonces piloto de McLaren-Honda como una buena opción para suplir al germano, pero hubo "una cadena de oposición" en la que Hamilton estuvo inmerso.

"Cuando en Mercedes se habló entre Rosberg y Bottas de fichar a Alonso, hubo una cadena de oposición que comenzó con Dieter Zetsche, Hamilton y todos los demás, quienes se opusieron", ha explicado Costa.

Finalmente, fue Valtteri Bottas el que acabó siendo escudero de un Hamilton que dominó la era híbrida al volante del Mercedes.

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