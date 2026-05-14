Rafa Nadal, a corazón abierto: confiesa cuáles han sido las dos derrotas más duras de su carrera

El ganador de 22 Grand Slams se ha sincerado cuando le han preguntado por los partidos que más le dolió perder.

"Echo de menos las que no he ganado..."

Rafa Nadal ha estado este jueves en su Academia para celebrar un acto por la renovación de su museo.

En el mismo, entre otros aspectos, al manacorí le han preguntado por las derrotas más duras de su carrera.

Y el ganador de 22 Grand Slams no ha dudado en responder recordando dos finales de Australia.

"Echo de menos las que no he ganado; pero esto es el deporte, querer ganar todo", ha arrancado en declaraciones que publica 'Punto de Break'.

"Australia 2014 fue una de las que más dolió y la de Djokovic en 2019 también. Al final todo es un balance, poner las cosas encima y con perspectiva", ha añadido.

En la primera cayó ante Wawrinka por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3 tras sufrir una lesión en la espalda en el primer set.

En la segunda, cedió ante Novak Djokovic en tres mangas (6-3, 6-2 y 6-3) en uno de los pocos enfrentamientos en los que el serbio pasó por encima de él.