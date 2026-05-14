Un ex de Ferrari llama "manipulador" a Fernando Alonso: "Nadie disfrutaba trabajando con él"

Aldo Costa, exdirector técnico de Ferrari y posteriormente de Mercedes, ha reconocido que no se llevaba bien con el asturiano.

15 años después de ser despedido de Ferrari con la temporada ya comenzada, Aldo Costa ha vertido una durísima crítica sobre Fernando Alonso.

El que fuera director técnico de a 'Scudería', en primer lugar, ha afirmado que no tenía buena relación con el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

"Sinceramente, no me llevaba bien con él. Nada que decir como piloto, como compañero de equipo que presiona para obtener los mejores resultados", ha señalado en el podcast 'Terruzzi Raconta'.

Costa considera que si el ovetense hubiera tenido otro carácter, habría ganado muchos más títulos.

"Es fortísimo en ambas cosas, pero si se hubiera centrado en pilotar y en el desarrollo, sería perfecto. Probablemente habría ganado siete u ocho campeonatos", ha explicado.

De hecho, le acusa de "manipular" a personas del equipo: "En realidad, va más allá. Trata de elegir a ciertas personas del equipo, de manipular al equipo desde el punto de vista de la organización y ahí es donde surgen algunos desacuerdos".

"Me temo que es un rasgo de su carácter, hasta el punto de que, a pesar de tener un talento increíble, nadie disfrutaba trabajando con él", ha zanjado.

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