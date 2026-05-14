La violencia del narco se recrudece: más agresivo, mayor impunidad y aumento de las amenazas contra los agentes

Los detalles Según recoge el último informe de Seguridad Nacional, cuanto mayor es el valor del alijo, mayor es el nivel de violencia que los narcotraficantes están dispuestos a ejercer para protegerlo.

La amenaza del narcotráfico en España se intensifica con redes criminales cada vez más violentas y organizadas. La reciente muerte de dos guardias civiles en Huelva durante una persecución a narcotraficantes resalta el aumento de la agresividad de estas organizaciones, similar al asesinato de dos agentes en Barbate hace dos años. Las fuerzas de seguridad advierten que cuanto mayor es el valor del alijo, mayor es la violencia ejercida por los narcos. Las embarcaciones 'Go Fast', o narcolanchas, son un foco de preocupación, con más de 600 detectadas en el Estrecho de Gibraltar. Además, las mafias utilizan grandes buques para transportar drogas, como el reciente caso de un narcobuque interceptado cerca de Canarias con 30 toneladas de cocaína. La Mocro Maffia, una de las organizaciones más violentas de Europa, está detrás de este operativo. Las asociaciones de guardias civiles exigen más recursos y mejor coordinación con la Armada para enfrentar esta amenaza.

La amenaza del narcotráfico en España es cada vez más violenta y organizada. La muerte de dos guardias civiles durante una persecución a narcos en Huelva ha vuelto a poner el foco sobre el aumento de la agresividad de estas redes criminales, apenas dos años después del asesinato de otros dos agentes en Barbate, arrollados por una narcolancha.

Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas actúan con una sensación creciente de impunidad. Según alertan las fuerzas de seguridad y recoge también el último informe de Seguridad Nacional, cuanto mayor es el valor del alijo, mayor es el nivel de violencia que los narcotraficantes están dispuestos a ejercer para protegerlo.

Los agentes denuncian que los narcos ya no dudan en embestir embarcaciones policiales cuando perciben riesgo de interceptación o pérdida de la mercancía. Una escalada que evidencia un cambio en el comportamiento de estas mafias, cada vez más agresivas y mejor preparadas.

Uno de los principales focos de preocupación son las embarcaciones tipo 'Go Fast', conocidas popularmente como narcolanchas. Según los datos manejados por las autoridades, se han detectado más de 600 de estas embarcaciones, principalmente en la zona del Estrecho de Gibraltar.

Su velocidad y capacidad logística permiten a las organizaciones criminales transportar grandes cantidades de droga y escapar rápidamente de los controles policiales. Además, las mafias cuentan cada vez con más medios técnicos y estructuras de apoyo en tierra y mar.

Por ello, asociaciones de guardias civiles reclaman un refuerzo urgente de medios humanos y materiales, así como una mayor coordinación con la Armada para mejorar la detección y persecución de estas embarcaciones.

La evolución del narcotráfico también ha llevado a las mafias a utilizar grandes buques para transportar droga y combustible en alta mar. Hace apenas una semana fue interceptado un narcobuque a 200 millas de Canarias con 30 toneladas de cocaína a bordo.

Detrás de este operativo estaría la conocida Mocro Maffia, una de las organizaciones criminales más violentas de Europa, vinculada al tráfico internacional de drogas y a numerosos episodios de extrema violencia.

Esta organización usa salas de tortura para acabar con sus rivales y que recibió con fusiles a los agentes que subieron al buque para asestarle el último golpe al narco.

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