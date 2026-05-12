La respuesta de Di Giannantonio al aviso de Pedro Acosta tras el GP de Francia: "Estoy orgulloso"
El piloto italiano ha detallado cómo fue el adelantamiento sobre Acosta desde su perspectiva, y no ha ocultado su orgullo al asegurar que no era "nada fácil adelantar con una moto grande".
Hay una nueva rivalidad en MotoGP. El pasado GP de Francia nos dejó diversos momentos, como la victoria de Jorge Martín, la primera en este campeonato, la caída de Pecco Bagnaia y la ausencia de Marc Márquez, tras su caída en la carrera sprint, motivo de su nueva lesión.
Sin embargo, una de las imágenes más compartidas en redes sociales fue el adelantamiento de Fabio Di Giannantonio a Pedro Acosta, acompañado de una mirada desafiante. Dicho gesto no fue recibido con buen agrado por el piloto de KTM, el cual mandó una advertencia al italiano.
"Insisto, pensaba que estaba más cerca, pero me la apunto para la siguiente. A mí nadie me pasa mirándome. Ya nos veremos en la próxima carrera", comentó Acosta, una vez concluida la carrera.
Pese a que el aviso del 'Tiburón de Mazarrón' fue en un tono humorístico, el piloto de VR46 fue preguntado acerca de ese adelantamiento, y Di Giannantonio no dudó en mostrar su orgullo.
"Estoy contento porque no es nada fácil adelantar con una moto grande, ya que llegas allí con mucha inercia para frenar fuerte, pero si lo haces con precisión, hay muchas posibilidades de que el otro piloto se te cruce; ha sido un bonito adelantamiento, estoy orgulloso", explicó el italiano en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.