Ahora

MotoGP 2026

La respuesta de Di Giannantonio al aviso de Pedro Acosta tras el GP de Francia: "Estoy orgulloso"

El piloto italiano ha detallado cómo fue el adelantamiento sobre Acosta desde su perspectiva, y no ha ocultado su orgullo al asegurar que no era "nada fácil adelantar con una moto grande".

La respuesta de Di Giannantonio al aviso de Pedro Acosta tras el GP de Francia: "Estoy orgulloso"La respuesta de Di Giannantonio al aviso de Pedro Acosta tras el GP de Francia: "Estoy orgulloso"PROPIO

Hay una nueva rivalidad en MotoGP. El pasado GP de Francia nos dejó diversos momentos, como la victoria de Jorge Martín, la primera en este campeonato, la caída de Pecco Bagnaia y la ausencia de Marc Márquez, tras su caída en la carrera sprint, motivo de su nueva lesión.

Sin embargo, una de las imágenes más compartidas en redes sociales fue el adelantamiento de Fabio Di Giannantonio a Pedro Acosta, acompañado de una mirada desafiante. Dicho gesto no fue recibido con buen agrado por el piloto de KTM, el cual mandó una advertencia al italiano.

"Insisto, pensaba que estaba más cerca, pero me la apunto para la siguiente. A mí nadie me pasa mirándome. Ya nos veremos en la próxima carrera", comentó Acosta, una vez concluida la carrera.

Pese a que el aviso del 'Tiburón de Mazarrón' fue en un tono humorístico, el piloto de VR46 fue preguntado acerca de ese adelantamiento, y Di Giannantonio no dudó en mostrar su orgullo.

"Estoy contento porque no es nada fácil adelantar con una moto grande, ya que llegas allí con mucha inercia para frenar fuerte, pero si lo haces con precisión, hay muchas posibilidades de que el otro piloto se te cruce; ha sido un bonito adelantamiento, estoy orgulloso", explicó el italiano en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Las 6 de laSexta

  1. Sanidad confirma que el español aislado en el Gómez Ulla que dio positivo en hantavirus presenta síntomas respiratorios
  2. Ayuso tira de manual de victimización y acusa a Sheinbaum y a Sánchez de ponerla en "peligro" en México
  3. El alcalde de Adamuz afea a Juanma Moreno la "utilización política" del accidente en campaña: "La ayuda llegó tarde"
  4. Trump tacha de "estúpida" la propuesta de paz de Irán y reconoce que el alto el fuego se encuentra en "estado crítico"
  5. Cuatro comunidades utilizarán detectores de frecuencia en Selectividad para localizar a los alumnos que copian con IA
  6. Cuatro heridos, tres de ellos graves, por un choque en Madrid entre una furgoneta y un coche que huía de la Policía