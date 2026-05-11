La advertencia de Pedro Acosta a Fabio Di Giannantonio: "A mí nadie me adelanta mirándome"

El 'Tiburón de Mazarrón' no recibió de la mejor manera el gesto del piloto italiano con el cual se disputaba el cuarto puesto, y tras la carrera le mandó un aviso de cara al GP de Cataluña.

El GP de Francia ha sido una carrera complicada para los pilotos españoles. A pesar de la victoria de Jorge Martín, primer triunfo del madrileño en este Mundial de MotoGP, sus compatriotas sufrieron para conseguir una buena posición al concluir la carrera.

Más allá de la ausencia de Marc Márquez por su lesión en la carrera sprint del sábado tras caerse de su Ducati, el resto de españoles no tuvieron un buen fin de semana. Incluso, Pedro Acosta tuvo que conformarse con un quinto puesto, tras una disputa con Fabio Di Giannantonio.

Durante el transcurso de la carrera, ambos pilotos pelearon por la cuarta plaza del Gran Premio hasta las últimas curvas, donde el italiano salió victorioso. "No sé si lo de hoy era lo máximo que había, quizá el cuarto puesto que lo hubiera podido asegurar, pero pensaba que Di Giannantonio estaba más cerca de lo que, en realidad, estaba, y fui a defenderme más de la cuenta", explicó Acosta tras la carrera.

Sin embargo, pese a que se mostró satisfecho por su actuación durante gran parte del GP, el piloto de KTM mandó una advertencia con su tono humorístico habitual a su rival debido a un gesto que no le terminó de gustar.

"Insisto, pensaba que estaba más cerca, pero me la apunto para la siguiente. A mí nadie me pasa mirándome. Ya nos veremos en la próxima carrera", concluyó Acosta, que estará pendiente de devolverle el gesto al piloto de VR46 en el GP de Cataluña.