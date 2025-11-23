Vuelco al Mundial: ¡Los McLaren, al borde de la descalificación del Gran Premio de Las Vegas!

Lando Norris y Oscar Piastri pueden ser descalificados por un exceso de desgaste en el fondo plano al término del Gran Premio de Las Vegas.

Esta temporada 2025 puede dar el giro más inesperado de los últimos años de la Fórmula 1. Por primera vez, a McLaren empiezan a temblarle las piernas, y parece que con razón. Y es que, ambos, tanto Lando Norris como Oscar Piastri, pueden ser descalificados del GP de Las Vegas.

Todo comenzó al final de la carrera, cuando vimos un sorprendente bajón de rendimiento de Lando Norris. El británico pasó de estar luchando con Verstappen por la victoria a caer a más de 20 segundos en apenas 5 vueltas. En un primer momento, parecía que esto podría deberse a ahorro de gasolina, pero no...

Lando Norris estuvo levantando todo lo que podía aprovechando el hueco que había abierto con Russell para evitar un desgaste excesivo del fondo plano en las rectas. Al parecer el desgaste final ha sido superior a lo que dice la norma de la FIA (9 milímetros).

Esta táctica de McLaren llamó la atención en la Federación Internacional, que se puso a investigar a los papaya nada más terminar la carrera. Este exceso de de desgaste puede deberse a haber puesto las alturas del coche demasiado bajas, algo que permitiría ir más rápido, aunque con más desgaste.

La descalificación supone un auténtico vuelco al Mundial. Max Verstappen pasa de estar a 42 puntos de Norris a tan solo 24 y con dos carreras más una sprint aún por disputarse. Lo que parecía hecho para Norris es ahora una pesadilla que puede no haber hecho más que empezar.