Russell tiene muy malas noticias para McLaren: "Van a sufrir más de lo habitual"

El piloto de Mercedes cree que ellos o Red Bull pueden estar claramente por delante de los McLaren este fin de semana en Las Vegas.

Lando Norris puede estar cerca de confirmar su primer título mundial. Pero afronta este fin de semana un momento clave, el Gran Premio de Las Vegas, donde McLaren ni mucho menos es favorito. Red Bull e incluso Mercedes podrían estar por delante. Esa es la apuesta que hace el piloto George Russell.

En la rueda de prensa previa a la cita cree que McLaren lo puede pasar mal: "Creo que es un circuito en el que McLaren sufrirá más de lo habitual".

"Cuando te fijas en sus prestaciones en Canadá, fue la única vez en la que no estuvieron en el podio. Y también en Bakú. Este circuito tiene características similares a ambos, el frío, el tipo de asfalto, el neumático C5 y la baja carga aerodinámica. Bakú es lo mismo que Las Vegas, pero siempre hay sorpresas. Y estará todo tan apretado en la Q1 que si haces una vuelta mágica y sales desde la pole, tu gran premio cambia. Aunque creo que Red Bull tiene más opciones", explica el piloto inglés.

George se llevó la victoria el año pasado con doblete por delante de Lewis Hamilton: "El año pasado fue una gran carrera para nosotros, el coche iba muy bien en estas condiciones más frías. Pero debemos ser realistas, el éxito de hace un año no significa que vayamos a tener éxito una año más tarde".

"Ganamos en Singapur 2025 cuando tuvimos una carrera terrible en 2024. Además Red Bull ha progresado mucho en su paquete de baja carga, ganaron en Monza y en Bakú así que espero que aquí también sean fuertes", dice sobre lo que puede pasar en Estados Unidos a partir de mañana.

No tan competitivos como el año pasado

Si el año pasado arrasaron, Russell cree que no se repetirá ahora: "Este año luchamos por la segunda posición porque tenemos un coche más fuerte en un rango más amplio de circuitos, pero eso significa que no seremos tan competitivos en Las Vegas".

"El objetivo siempre es tener un coche fuerte a lo largo de 24 carreras, el año pasado teníamos un coche excepcionalmente bueno en estas condiciones más frías, por eso tuvimos más victorias pero estábamos más lejos en el campeonato, fuimos cuartos", cierra el piloto británico.