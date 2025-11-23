Ahora

"Sabíamos que iba a ser uno de los peores del año"

Alonso 'sacude' a Aston Martin con un baño de realidad: "Esperar estar entre los siete primeros es..."

El piloto asturiano de Aston Martin se ha mostrado más realista que nunca tras quedarse fuera de los puntos en el Gran Premio de Las Vegas.

Fernando Alonso en el GP de SingapurFernando Alonso en el GP de SingapurGetty

No ha habido sorpresa esta vez. Tras una sesión de clasificación en la que la lluvia le permitió colarse en la Q3, en carrera poco más a podido hacer. Fernando Alonso solo pudo ser 13º con un monoplaza con muchas limitaciones en Las Vegas.

Durante las primeras vueltas parecía que el asturiano iba a poder batallar por los últimos puntos. Sin embargo, una parada más temprana que el resto le relegó fuera de los puntos, a donde no pudo volver en todo el Gran Premio, un Gran Premio que disputó entero con el alerón delantero dañado.

Al final, lo esperado al comienzo del fin de semana. Al menos pudo divertirse el sábado y deleitarnos con esa clasificación bajo la lluvia. Veremos si en Catar son capaces de encontrar un mejor ritmo y volvemos a ver a Alonso luchando por los puntos.

"Habíamos ido regular todo el fin de semana y sabíamos que iba a ser uno de los peores del año. Mi carrera ha sido un bastante larga y sin mucho que hacer. Hay que ser realistas y saber que llevamos cinco o seis carreras sin coger puntos o haciéndolo de casualidad, así que llegar a Catar y esperar que estemos entre los siete primeros es ilógico", reconoce el asturiano.

Es una realidad que Aston Martin lleva varios fin de semana luchando por la nada. Sin aspiraciones y con la mira puesta en 2026, estas dos últimas carreras serán también un mero trámite para el equipo.

