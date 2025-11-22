Final de la Copa Davis entre España e Italia: horario y dónde ver en TV

El BolognaFiere acogerá la gran final de una final en la que se esperaba la presencia de la anfitriona. España, por su parte, ha sido la gran sorpresa del torneo.

España tendrá la oportunidad este domingo de conquistar una nueva Copa Davis. Delante tendrá a la anfitriona, vigente campeona y favorita, Italia. El combinado transalpino contará con el apoyo de la afición en una final que se prevé muy intensa viendo el nivel de ambos equipos.

España se ha plantado en la final después de firmar una semifinales espectaculares en las que se ha abonado a la épica para derrotar a Alemania por 2-1. Pablo Carreño llegó a levantar hasta cinco bolas de set en la segunda manga de su partido para cerrar la victoria ante Struff.

Jaume Munar, con una gran actuación, puso en serios problemas a Alexander Zverev aunque el número tres del mundo superó al de Santanyí en el 'tie break'. Con la igualada, Marcel Granollers y Pedro Martínez aparecieron para superar en el partido de dobles a la sexta mejor pareja del circuito ATP de dobles, Krawietz y Puetz.

Horario y dónde ver en TV

La final entre España e Italia se podrá seguir en directo este domingo 23 de noviembre a partir de las 15:00h (hora peninsular) a través del canal de Movistar+. Como en todas las eliminatorias de esta Copa Davis. Se disputarán dos encuentros de individuales en los que, salvo sorpresa, jugarán Pablo Carreño y Jaume Munar en representación española.

Al mando de los dobles, en el caso de que se jugaran, estarían Marcel Granollers y Pedro Martínez. 'La Davis del Pueblo' ya es un sueño que podría terminar de cumplirse este domingo si España supera a Italia.