El exobispo de Cádiz se defiende y tacha de "injusta y falsa" la acusación de abusos sexuales a un menor

Rafael Zornoza, hasta ahora obispo de Cádiz, se ha defendido de las acusaciones de abusos sexuales a un menor que sobre él pesan de cuando era cura en Madrid en los 90. En sus palabras, el ya emérito de la ciudad gaditana y de Ceuta ha tachado de "injusta y falsa" la acusación que, como dice, "está siendo estudiada por la Iglesia".

"Con serenidad y confianza en dios la defensa ante la acusación injusta y falsa que está siendo estudiada por la Iglesia", ha dicho en unas palabras en las que niega la sombra de la pederastia.

Una que le acecha desde que en julio se presentase contra él una denuncia por abusos sexuales continuados en los años 90. Una por la que la Conferencia Episcopal sigue sin mojarse a pesar de que dan verosimilitud a los hechos.

"Mantenemos la existencia de los derechos, el de cualquier víctima a plantear su caso y también el de la presunción de inocencia", ha afirmado Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, que ha asegurado además que el obispo emérito está siendo públicamente condenado por los medios.

Desde el Vaticano, el propio papa León XIV ha marcado el camino a seguir: "Insiste en su inocencia. Se ha abierto una investigación, hay que permitir que vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias".

Han tardado cuatro meses en apartar a Zornoza desde que la denuncia llegó a la Santa Sede. Prisa no se han dado, y su relevo ya estaba previsto desde que en 2024 renunciase al obispado al cumplir los 75 años. A pesar de estar siendo investigado desde verano lo han mantenido oficiando misas y en contacto con los feligreses.

El papa ha nombrado como nuevo administrador apostólico de Cádiz y Ceuta a Ramón Darío Valdivia Giménez, obispo auxiliar de Sevilla, una vez aceptadLeóa la renuncia de Zornoza.

Esta ha sido la primera vez que se conoce públicamente en nuestro país que un obispo está siendo investigado canónicamente por un delito de pederastia. "Escribo esta carta solo con la intención de evitar que lo que me pasó a mí le pueda seguir pasando a otro niño", se recoge en la carta que el denunciante envió al Dicasterio, en la que acusa al actual obispo de Cádiz de haber abusado de él de los 14 a los 21 años.

