Las explicaciones de Carlos Sainz tras Las Vegas: "Los coches que nos han superado iban..."

El piloto madrileño de Williams no tuvo opciones de batallar por el podio en Las Vegas a pesar de partir desde el 3º puesto.

No hubo podio está vez. Era complicado. Evidentemente, la lluvia del sábado alteró por completo la parrilla. Sin embargo, una vez hemos tenido la pista seca, las posiciones han vuelto a la normalidad y Sainz ha acabado en la 7ª plaza.

El piloto madrileño perdió el 3º puesto es la salida, en la que Russell consiguió remontar hasta el segundo puesto. Aguantó en la 4ª posición todo el primer stint, pero, tras las paradas, acabó bajando varios puestos hasta perder posiciones con los pilotos de los cuatro mejores equipos. Simplemente, ha sido puro ritmo.

En las últimas vueltas, el madrileño intentó aprovechar la sanción de Antonelli de 5 segundos para ganar una posición, pero, finalmente, no hubo opciones: "Los coches que nos han superado iban dos o tres décimas más rápido durante toda la carrera, así que, al fin y a cabo, te iban a adelantar".

"Se podría haber luchado algo más sin la parada tan conservadora. La quinta posición empieza a estar cada vez más consolidada", señaló el madrileño, que no tuvo muchas opciones de defenderse de todos estos monoplazas que salían detrás de él.