Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela después del aviso de EEUU a las aerolíneas que sobrevuelen el país

Los detalles La aerolínea, que tenía su primer vuelo previsto para este lunes 24 de noviembre, irá evaluando la situación en el país venezolano para decidir cuando retoma la actividad.

Iberia ha decidido cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela después del aviso de EEUU a las aerolíneas que sobrevuelen el país sobre interferencias satelitales y ejercicios militares en el espacio aéreo venezolano.

La aerolínea irá evaluando la situación en el país dirigido por Maduro para decidir cuando retoma sus operaciones.

El primer vuelo comercial previsto de Iberia hacia Venezuela estaba previsto para este lunes 24 de noviembre.

