El jugador Nacho Ruiz denuncia insultos homófobos: "Por vestir de una determinada manera..."

El jugador del Conquense Nacho Ruiz ha denunciado insultos homófobos y machistas en el partido que disputó el pasado fin de semana contra el Quintanar del Rey.
Lo ha dicho así de claro: "Al grito de maricón, de maricona, niña, niñata... insultos como hija de puta... Es algo que no debemos permitir".
Graves insultos por los vídeos de sus redes sociales: "Por el hecho de vestir de una determinada manera... por eso alzo la voz".
Nacho Ruiz estallaba tras recibir insultos todo el partido. Se lo comentó al árbitro y este paró el encuentro. La megafonía avisó entonces que estaban prohibidos los insultos a los jugadores.
Una situación lamentable por la que valora presentar una denuncia.