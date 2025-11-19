Ahora

El jugador Nacho Ruiz denuncia insultos homófobos: "Por vestir de una determinada manera..."

El futbolista del Conquense ha denunciado insultos homófobos en su partido del fin de semana contra el Quintanar del Rey.

Jugador

El jugador del Conquense Nacho Ruiz ha denunciado insultos homófobos y machistas en el partido que disputó el pasado fin de semana contra el Quintanar del Rey.

Lo ha dicho así de claro: "Al grito de maricón, de maricona, niña, niñata... insultos como hija de puta... Es algo que no debemos permitir".

Graves insultos por los vídeos de sus redes sociales: "Por el hecho de vestir de una determinada manera... por eso alzo la voz".

Nacho Ruiz estallaba tras recibir insultos todo el partido. Se lo comentó al árbitro y este paró el encuentro. La megafonía avisó entonces que estaban prohibidos los insultos a los jugadores.

Una situación lamentable por la que valora presentar una denuncia.

