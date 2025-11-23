SAINZ, A POR EL PODIO
F1 2025 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Las Vegas de la temporada 2025 de Fórmula 1.
¡¡ARRANCA LA CARRERA!!
¡Verstappen se pone primero! Cerró Norris a Max, pero se fue larguísimo en la primera curva. Cae al 3º puesto. Sainz está 4º y Alonso, 10º,
VUELTA DE FORMACIÓN
Última prueba antes del fuego real. Norris tendrá que defender la pole, Verstappen atacará desde el 2º puesto y Sainz nos hará soñar desde el 3º. Alonso, a intentar sumar desde el 7º lugar.
CINCO MINUTOS
Todo listo en Las Vegas para que comience el Gran Premio.
PARRILLA DE SALIDA
Así comenzará este Gran Premio de Las Vegas.
NORRIS VS VERSTAPPEN
Es el gran aliciente de la salida. El británico sale en la pole mientras que el neerlandés lo hará desde el 2º puesto. Mucho cuidado con esa primera curva...
CARLOS SAINZ, DESDE EL 3º PUESTO
Una clasificación estelar la del piloto madrileño. Es cierto que fue bajo la lluvia, pero el ritmo del español parece bueno. Veremos si es capaz de aguantar el tipo.
HABLA ALONSO
"En teoría no se puede mantener la 7º posición. No hemos tenido mucha tanda larga, así que no hay mucha información. No somos del todo optimistas, pero bueno es una carrera urbana. Tenemos todos los neumáticos a nuestra disposición. Intentaremos hacer un primer stint largo"
MUY BUENAS NOCHES
Llega el plato fuerte del fin de semana. A pesar de las horas, es el momento de disfrutar del Gran Premio de Las Vegas, una carrera en la que Carlos Sainz partirá como 3º...