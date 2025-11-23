Ahora

SAINZ, A POR EL PODIO

F1 2025 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Las Vegas de la temporada 2025 de Fórmula 1.

laSexta Deportes
Madrid,
Ilusión en Las Vegas: Fernando Alonso y Aston Martin, delante de Red Bull y a la altura de FerrariIlusión en Las Vegas: Fernando Alonso y Aston Martin, delante de Red Bull y a la altura de Ferrari

