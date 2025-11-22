La sorprendente reacción de Lando Norris a la lluvia en Las Vegas: "¡Vaya m*erda!"

El piloto británico de McLaren no estaba muy convencido de la lluvia en la clasificación del GP de Las Vegas, pero eso no ha sido un impedimento para que consiguiera la pole.

Lando Norris sigue haciendo méritos para convertirse en campeón del mundo. Una vez más, el británico ha vuelto a llevarse una pole contundente, esta vez bajo la lluvia, en el frío trazado urbano de Las Vegas.

Lo cierto es que el de McLaren ha recuperado todo el terreno que parecía tener perdido hace unos pocos Grandes Premios. El bajón de Oscar Piastri le ha permitido lograr esta remontada. Sin embargo, parece que a Norris no le hace mucha gracia la lluvia en Las Vegas.

A pesar de haberse llevado la pole sin contemplaciones y de haber dominado casi toda la clasificación, el británico no estaba muy convencido antes del inicio al ver la lluvia: "Antes de la clasificación me he echado una siesta y esperaba que estuviera seco. Cuando me he levantado he visto que llovía y he dicho: '¡Vaya mierda!".

"Ha sido estresante. no sabía si alguien más iba a conseguir una vuelta después de mí. Es muy deslizante, pero bueno, suficientemente bueno. No han sido las mejores condiciones, pero me alegro de que haya dejado de llover", ha declarado Norris ante los medios.

Cada vez más cerca de llevarse el campeonato. Mientras que él partirá mañana primero, su compañero y máximo rival, Oscar Piastri, lo hará desde el 5º lugar. Una gran oportunidad para sentenciar el Mundial.