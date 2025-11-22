Los aliados de Ucrania rechazan el plan de paz de Trump porque "requiere de trabajo adicional"

Los detalles Los principales líderes europeos, así como los primeros ministros de Canadá y Japón, se han reunido en un encuentro externo a la cumbre del G20 y han recalcado la necesidad de una modificación del plan estadounidense.

El plan de paz de Donald Trump para Ucrania ha generado un rechazo parcial entre los aliados de Ucrania, como la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Japón, debido a preocupaciones sobre las medidas propuestas. Aunque reconocen que el plan estadounidense tiene elementos importantes para una paz duradera, insisten en que requiere trabajo adicional. Los líderes europeos han expresado su preocupación por las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas ucranianas y la modificación de fronteras por la fuerza. Ucrania, por su parte, discutirá el plan con funcionarios estadounidenses en Suiza, con el objetivo de presentar su visión y determinar próximos pasos. Zelenski ha designado un equipo negociador para trabajar en un plan de paz justo y sostenible.

El plan de paz de Donald Trump para Ucrania no ha sido bien recogido por los aliados del país dirigido por Volodímir Zelenski. En una propuesta que dejaría como claro perdedor al bando ucraniano, los líderes de la Unión Europea, sumados a los primeros ministros de Reino Unido, Canadá y Japón han rechazado parcialmente la proposición porque "requiere de trabajo adicional".

Este sábado, los principales aliados de Ucrania se han reunido en Sudáfrica un encuentro externo al motivo que les ha llevado a Johannesburgo, la cumbre del G20. Y, desde allí, han publicado un comunicado conjunto en el que ven una "buena base" en el plan estadounidense, pero muestran su "preocupación" por algunas de las medidas exigidas al bando ucraniano.

El documento está firmado por los presidentes del Consejo Europeo, António Costa; de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; de Finlandia, Alexander Stubb, y de Francia, Emmanuel Macron. También rubricaron el documento el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y los primeros ministros de Canadá, Mark Carney; Irlanda, Micheál Martin; Italia, Giorgia Meloni; Japón, Sanae Takaichi; Países Bajos, Dick Schoof; Noruega, Jonas Gahr Støre, y Reino Unido, Keir Starmer.

En él, han mostrado su "satisfacción" por "los continuos esfuerzos de Estados Unidos para lograr la paz" y, pese al rechazo, consideran que "el borrador inicial del plan de 28 puntos incluye elementos importantes que serán esenciales para una paz justa y duradera". "Por lo tanto, creemos que el borrador constituye una base que requerirá trabajo adicional. Estamos dispuestos a colaborar para garantizar que una paz futura sea sostenible", han añadido.

Ahora bien, también han explicado las discrepancias que tienen con el plan de Trump, principalmente enfatizando que no dudan en "el principio de que las fronteras no deben modificarse por la fuerza". "También nos preocupan las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable ante futuros ataques", han proseguido.

Por otro lado, a la referencia de que será Europa la encargada de la financiación de la reconstrucción de Ucrania, han respondido que "la implementación de los elementos relacionados con la Unión Europea y la OTAN requeriría el consentimiento de los miembros de la UE y la OTAN, respectivamente".

Pese a todo y recalcando "la firmeza de nuestro continuo apoyo a Ucrania", mantienen abierta la puerta a conversaciones "en los próximos días" para

Ucrania discutirá con EEUU el plan

Aunque los líderes europeos hayan mostrado su rechazo parcial a la propuesta, Ucrania la debatirá con funcionarios de Estados Unidos en un encuentro que mantendrán "en los próximos días" en Suiza.

Así lo ha confirmado el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania y jefe negociador del país para un acuerdo de paz, Rustem Umérov: "En los próximos días, en Suiza, iniciamos consultas entre altos funcionarios de Ucrania y de Estados Unidos sobre los posibles parámetros de un futuro acuerdo de paz".

El exministro de Defensa de Ucrania indicó que Ucrania aborda este proceso con una clara comprensión de sus intereses y explicó que el objetivo principal en Suiza será presentar a los representantes estadounidenses su visión y determinar los próximos pasos. "Valoramos la participación de la parte estadounidense y su disposición a un debate sustantivo. Ucrania seguirá actuando de manera responsable, profesional y coherente, tal como lo exige nuestra seguridad nacional", enfatizó.

Por su parte, este sábado Zelenski ha designado a un equipo negociador para trabajar con EEUU, Rusia y otros socios internacionales en un plan de paz "justo y sostenible". Un equipo que estará encabezado por el máximo responsable de su gabinete, Andrí Yermak, y Umérov, así como otros siete altos cargos, entre ellos el jefe de la Inteligencia Militar (GRU), Kirilo Budánov, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andrí Gnatov, y el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Oleg Ivashchenko.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.