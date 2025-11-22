La clínica dental que atendió a la niña fallecida en Alzira no tenía autorización para hacer sedaciones

Los detalles Según han confirmado este sábado fuentes de la Conselleria de Sanidad, el centro privado está autorizado como clínica dental con actividad de odontología-estomatología, con lo que solo puede administrar, sin más autorización, anestésicos locales.

La clínica dental privada de Alzira (Valencia) donde fue atendida la niña de seis años que falleció este jueves y la menor de cuatro que sigue ingresada en el hospital no tiene autorización sanitaria para realizar técnicas de actividad de anestesia, que incluye la sedación con fármacos intravenosos.

Según han confirmado este sábado fuentes de la Conselleria de Sanidad, el centro privado está autorizado como clínica dental con actividad de odontología-estomatología, con lo que sí puede administrar sin más autorización anestésicos locales.

La menor ingresó a las 16.52 horas del jueves en Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira, en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

El servicio de Inspección de la Conselleria ha iniciado un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica. Por su parte, un juzgado de Alzira ha abierto diligencias previas de investigación sobre el fallecimiento.

La comisaría de Policía Nacional de Alzira ha traspasado las diligencias de investigación al grupo de Homicidios, a la espera de la autopsia de la menor fallecida, han informado este sábado fuentes policiales a Europa Press.

Otra menor en la UCI

Se da la circunstancia de que a las 15.11 horas del mismo día acudió a Urgencias del Hospital de la Ribera otra niña de cuatro años que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental.

La pequeña presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Hospital Clínico de Valencia, donde permanece ingresada y sigue estable, según fuentes de Conselleria.

Tras estos hechos, la propietaria de la clínica manifestó, en declaraciones a À Punt, que la niña fallecida salió del centro dental "aparentemente bien" y "el anestesista no sabe qué ha podido pasar". Según explicó, a esta no se le practicó una operación con anestesia general, sino una sedación que se le puso mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes.

Además, insistió en que la niña se empezó a encontrar mal después y en que no saben "qué ha podido pasar". "Están investigando el lote de la anestesia", concluyó.

