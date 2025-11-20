"Le tienen miedo"
Un jefe de la F1 asegura que Red Bull no fichó a Carlos Sainz el año pasado por culpa de Max Verstappen
Zak Brown, jefe del equipo McLaren, dice que en Red Bull todos "tienen miedo" de Max y que por eso no quisieron apostar por Carlos Sainz como segundo piloto.
Carlos Sainz perdió el asiento de Ferrari el pasado invierno y tuvo importantes opciones en la parrilla, pero no salieron. Mercedes prefirió apostarlo todo al joven Kimi Antonelli y Red Bull directamente no quiso ficharle. Parece que sus tensiones del pasado con Max Verstappen fueron decisivas para esta decisión.
Zak Brown, jefe del equipo McLaren, ha asegurado en 'Racing News 365' que es Max el que toma este tipo de decisiones y él no quiso a Carlos.
"Red Bull tiende a no elegir un segundo piloto que suponga una amenaza para Max, de lo contrario Carlos Sainz habría sido una elección obvia", reflexiona el jefe de Lando Norris y de Oscar Piastri.
Porque en Red Bull hay miedo a que Max se plantee su futuro fuera: "Max es un piloto brillante y están aterrorizados por perderlo, y la forma que han elegido para evitarlo es mantenerlo feliz por encima de todo. Si eso significa convertirse en un equipo de un solo hombre, el pequeño imperio de un piloto, están dispuestos a hacerlo".
"Da la sensación de que es Max quien dirige el equipo", dice contundente Brown.
Pero va más allá. Habla de "miedo" en el equipo. "Todo el mundo parece estar a su servicio. Todo el mundo parece tenerle miedo. El coche está hecho a medida de Max, hasta tal punto que parece difícil que nadie más pueda pilotarlo con eficacia", cierra un Brown que ha sido sorprendentemente duro con Verstappen.