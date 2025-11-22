Norris ya vio venir la 'gesta' de Alonso en Las Vegas: así se lo comunicó a McLaren: "Mantened un ojo..."

El británico avisó a la escudería británica de que Fernando podía dar la sorpresa sobre mojado. Así fue, aunque Lando terminó superando a todos marcando el mejor tiempo.

Fernando Alonso ha sido la gran sorpresa de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas. Las expectativas del asturiano eran muy bajas antes de llegar a la Ciudad del Pecado. El trazado estadounidense no es el mejor para el funcionamiento del Aston Martin y eso hacía presagiar una mala puesta en escena de Fernando.

Sin embargo, la destreza de Alonso sobre asfalto mojado no pudo ser mejor y terminó metiéndose en una 'Q3' en la que no le esperaba nadie. Marcó el séptimo mejor tiempo en una clasificación complicadísimo en la que Lewis Hamilton firmó una de sus peores actuaciones.

La 'campanada' que dio Alonso no la vio venir nadie, salvo Lando Norris. El británico avisó por radio a McLaren cuando vio que la lluvia empezaba a ser muy intensa: "Mantened un ojo en los Aston Martin. Los de lluvia pueden ir muy bien".

Norris, favorito para alzarse con el Mundial, consiguió la 'pole' por delante de Max Verstappen, que fue segundo. El británico puede dejar al neerlandés sin opciones de título si termina el Gran Premio de las Vegas sacándole nueve puntos más de ventaja.