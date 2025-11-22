Rufián, sobre el juicio al fiscal general: "El PSOE se repartió con el PP el CGPJ, con su pan se lo coman"

¿Qué ha dicho? El líder de ERC ha apuntado a los socialistas por ponerse "de perfil en muchas ocasiones": "Hay jueces que están haciendo política para ir en contra de unos partidos, y eso son lentejas. Ojala fuera una opinión".

Gabriel Rufián ha concedido una entrevista en laSexta Xplica en la que ha analizado la actualidad política de España. En sus palabras a José Yélamo, el líder de Esquerra Republicana ha calificado de "gravísimo" que los jueces usen "la judicatura para ir contra algunos partidos", en referencia a lo sucedido en el juicio a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.

"A nadie se le escapa que hay una parte del poder judicial, mediático y digital que trabaja contra unas ideas y partidos. Nos pasó a nosotros y ahora le pasa al PSOE, es la única diferencia", ha expresado.

Y ha sido muy claro: "Cuando digo que hay jueces que están haciendo política y que usan la judicatura para ir en contra de unos partidos son lentejas. Es que no me lo invento. Ojalá fuera una opinión. Es algo gravísimo. Es una carencia democrática brutal".

"No digo todos los jueces ni toda la Policía. Pero hay parte de esos poderes que no es de ahora sino de hace tiempo que hacen política y que batallan contra esos políticos e ideas", ha expuesto Rufián.

En ese sentido, el líder de ERC ha apuntado al PSOE: "No han hecho absolutamente nada y ahora les toca a ellos. Pudieron cambiar el Consejo General del Poder Judicial y no lo hicieron. Se lo repartieron con el PP. Con su pan se lo coman".

"Casi todo lo que sucede es porque el PSOE se ha puesto de perfil en muchas ocasiones", ha expresado el líder catalán en una entrevista realizada antes de la condena al fiscal general del Estado. Una que le inhabilita durante dos años por revelación de datos reservados en relación al correo de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

El político, además, ha hablado sobre el caso Koldo. Sobre esas presuntas mordidas del 2% que supuestamente cobraron tanto Santos Cerdán como José Luis Ábalos y quien fuera su asesor en el ministerio. "Si es cosa de tres listos o de tres sinvergüenzas creemos que no es bastante para tumbar al Gobierno. Si esto escala y hablamos de una Gürtel o de financiación ilegal seremos los primeros que obligaremos al PSOE a convocar elecciones".

"Si hacemos el paralelismo esas decisiones se toman con sentencias. No estoy aquí para justificar ni para blanquear al PSOE. Si han caído en eso es culpa suya", ha insistido.

Además, ha compartido que algo que le "cuesta creer" en relación a Pedro Sánchez: "Que una persona que compartió viajes con dos o tres personas que han supuestamente robado no sabía nada... pues sí, me cuesta creerlo. Pero es mi opinión y eso es indiferente. Hay que remitirse a las palabras del presidente".

En lo que respecta a una posible cuestión de confianza a Sánchez, Rufián ha tildado todo eso de "salseo": "Y qué. Si se convoca no estaremos en contra, pero esto es o todo o nada. Si se rompe la baraja porque el PSOE montó una Gürtel sería de idiotas, porque la izquierda puede robar pero nos vamos al carajo 10 ó 15 años".

Y es que Rufián ha sido crítico con un PSOE del que, afirma, "no ha impulsado medidas contra la corrupción". "La mejor noticia que tiene este Gobierno es su oposición", ha apuntado con respecto al PP.

"Se ha detenido a un tipo en Almería porque se llevó unas mordidas. Es que la alternativa es esta. Frente al fascismo, frente a PP y Vox, muchos compran el mal menor del PSOE", ha dicho.

La vía Mamdani ante Vox

El líder de Esquerra también ha tenido palabras, precisamente, para la formación de ultraderecha que dirige Santiago Abascal: "Se les vota por el fracaso de la izquierda. Solo tienen gritos y protestas. Si la izquierda no es capaz de facilitar pisos y casas a la gente la derecha les dará cuevas. La solución fácil, la culpa la tiene el negro, la mujer y el pobre".

"Le pido a la izquierda que sea inteligente. La victoria de la ultraderecha es que la imitan, como el PP. ¿Por qué ha ganado en Nueva York un tipo que se define como musulmán y socialista? Pues porque ha sido listo, ha hablado de transporte para todos y vivienda para todos. Es el camino y la vía. Y el poder de lo digital, que es el más poderoso", ha explicado sobre la victoria de Zohran Mamdani a la alcaldía neoyorquina.

Rufián ha expuesto que ahora "está de moda cantar el cara al sol y decir viva Franco": "Los que vivían bien en esa época eran los franquistas. La izquierda tiene que aprovechar su tiempo. Estoy orgulloso de lo que ha pasado en estos seis años con un PSOE exigido".

Ha recordado, tras estas palabras, la idea de Sánchez de hacer "vicepresidente a Albert Rivera": "Lo primero que hizo fue pactar con Ciudadanos y pudo haberlo hecho con Podemos o con nosotros. Es un PSOE exigido, pero hemos fracasado en Vivienda".

"Si el pan sube lo que la vivienda costaría 12 euros. La solución, hacer más pan. Oiga, si es que va a costar cada vez más. La clave es que la gente no acumule pan porque más especulación habrá", ha insistido Rufián.

Un Rufián que ha admitido que quería que Mazón "saliera con la cara roja" del Congreso. "Me interesaba poco lo que dijera. Para qué, ¿para que me mintiera? Que se hable de las formas y demás... me quedé corto. Siempre me quedo corto".

"Nadie se cree a Mazón. Nadie se cree que le dijera a sus escoltas que se vayan y que camina durante 37 minutos hasta el Palau. Bueno, primero al parking y luego al Palau. Y que nadie lo ve... eso es mentira", ha dicho el líder de ERC.

