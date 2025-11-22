Infantas, personalidades y nietos en el extranjero incluidos: Juan Carlos I reúne a toda la familia por los 50 años de la monarquía

Los detalles El rey emérito no fue invitado a la a ceremonia institucional de este viernes, aunque este sábado sí ha podido compartir mantel con su familia. Solo se le ha podido ver a su llegada al palacio y dentro del coche.

La Familia Real celebró un almuerzo privado en el Palacio de El Pardo para conmemorar el 50 aniversario de la proclamación de Juan Carlos como rey. Este evento fue el único al que el emérito pudo asistir, ya que no estuvo invitado a la ceremonia institucional. Más de 70 familiares acudieron al encuentro, donde Juan Carlos se reunió con la reina Letizia, con quien ha tenido diferencias. El rey emérito llegó desde Abu Dabi y fue el primero en llegar y salir del evento. La reunión no tuvo difusión de imágenes, y Felipe VI abandonó el lugar poco después de su padre.

La Familia Real ha celebrado este sábado un almuerzo privado en el Palacio de El Pardo (Madrid) para celebrar el 50 aniversario de la proclamación como rey de Juan Carlos, quien ha podido estar presente en la cita, aunque tan solo se ha dejado ver durante unos segundos en el interior de un vehículo.

Esta comida familiar es el único acto que conmemora los 50 años de Monarquía al que Juan Carlos I ha podido asistir. El emérito no estaba invitado a la ceremonia institucional de este viernes, y solo estuvo presente allí en palabras de su hijo.

Un día después, más de 70 familiares de la Casa Real han desfilado a la entrada del Pardo, con personalidades, infantas y nietos en el extranjero incluidos. Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en el emérito, quien ha intentado ser discreto, aunque la prensa le ha vuelto a cazar a su salida.

La expectación era máxima, ya que este sábado se veía cara a cara con algunas de las personas que menciona en sus memorias. Precisamente, ha compartido mantel con su nuera, la reina Letizia, sobre quien dijo que "no ayudó a la cohesión familiar".

El primero en llegar y en irse

La comida ha comenzado a partir de las 14:00 horas, después de que fueran llegando los invitados a un encuentro del que no está previsto la difusión de imágenes. El rey emérito, que ha llegado esta misma mañana al aeropuerto de Barajas procedente de Abu Dabi, ha sido el primero en llegar, a las 13:10 horas, y también el primero en abandonar el Palacio de El Pardo, a las 17:00 horas.

Don Juan Carlos ha llegado al almuerzo en un coche, sentado en el asiento del copiloto y ha saludado con la mano a la prensa al acceder al recinto, sin detenerse, igual que a su salida. Por su parte, el rey Felipe VI ha abandonado El Pardo poco después que su padre.

A la comida han asistido los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, que han llegado en el mismo vehículo un poco antes de las 14:00 horas. Previamente, habían ido llegado el resto de invitados, como la reina Sofía, quien ha ido acompañada en un vehículo por la infanta Cristina y que llegaban al Palacio de El Pardo alrededor de las 13:45 horas. Posteriormente, ha llegado la infanta Elena.

