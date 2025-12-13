El serio aviso de un extenista a Alcaraz y Sinner: "Djokovic tiene más posibilidades..."

Sergiy Stakhovsky, extenista, cree que el serbio está más cerca de volver a ganar un 'Grand Slam' de lo que puede parecer. El ucraniano está convencido de que Novak sigue teniendo nivel.

Novak Djokovic ha sido uno de los grandes 'olvidados' este 2025. El de Belgrado se ha visto superado por un Carlos Alcaraz y un Jannik Sinner que no le han dado opción de poder conquistar un nuevo 'Grand Slam'. Tanto el murciano como el italiano han sido los 'verdugos' de 'Nole' en los torneos importante.

Fue durante esta misma temporada cuando Djokovic anunció que iba a cambiar su preparación. El serbio comenzó a ser consciente de que su físico no podía soportar la exigencia del calendario. Es por eso que Novak decidió prepararse centrándose más en los 'Majors'.

El serbio ha firmado muy buen papel en esos torneos pero se ha topado siempre con Sinner o Alcaraz. El número uno y dos del mundo le tienen la medida tomada a 'Nole' y han sido precisamente ellos los que le han eliminado de los torneos más importantes del año.

Sin embargo, Sergui Stajovski, extenista, cree que Novak va a seguir teniendo opciones de ganar 'Grand Slams'. De hecho, lo sitúa entre los favoritos, por delante de tenista como Alexander Zverev, número tres del mundo: "Novak tiene todas las posibilidades del mundo de volver a ganar un Grand Slam. Yo pienso que tiene más posibilidades de ganar un Slam que Zverev".

"Este año alcanzó cuatro semifinales y creo que puede ganar en cualquier sitio. Su excelente currículum en Australia le otorga muchísimos motivos para pensar en cómo afrontar este torneo", ha reconocido el tenista ucraniano en unas declaraciones para el medio 'BTU'.