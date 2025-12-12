La leyenda de la Fórmula 1 que revela una debilidad de Verstappen: "Se le puede desquiciar..."

Pablo Montoya cree que Max ha mostrado alguno de sus puntos flacos y avisa de cara a la temporada que viene. El tetracampeón del mundo es vulnerable.

Lando Norris se ha coronado esta temporada como campeón del mundo de la Fórmula 1. Sin embargo, el británico se ha alzado con el título bajo la crítica de que no ha sido el mejor piloto de la temporada. Tras su final de año, Max Verstappen se ha ganado el respeto y la felicitación de todo el 'Gran Circo'.

Max ha demostrado ser el mejor piloto de la parrilla. Con un coche inferior al McLaren, el neerlandés ha llevado al límite un Mundial que parecía sentenciado tras el parón de verano. Su remontada ha sido digna de todo un auténtico campeón y, aunque se haya quedado sin su quinto título, la F1 reconoce su hazaña.

También la reconoce leyendas del automovilismo como Pablo Montoya. El expiloto se ha deshecho en elogios hacia Max, aunque a punta a que varias veces puede perder el control: "Hay algunos pilotos que están muy cerca de él, pero la forma en que ha rendido semana tras semana es increíble. Si nos fijamos en McLaren, una semana fue Lando (quien dominó), la siguiente Oscar, Lando, Oscar... y ambos siempre lucharon con Max cada semana".

"Verstappen perdió la cabeza en Barcelona, ese es su único error esta temporada. También a Verstappen hay situaciones difíciles en las que alguien puede sacarle de quicio. Pero nadie lo ha explorado realmente ni ha sido capaz de hacerlo", ha reconocido el colombiano en unas declaraciones recogias por 'AS'.

Fernando Alonso podría ser uno de los máximo rivales de Max Verstappen durante 2026. El asturiano, si consigue tener un Aston competitivo, podrá aspirar a victorias y, en esa pelea, se hace muy complicado no ver a Max.