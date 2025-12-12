La Fiscalía de Perú exculpa a Andrés Iniesta tras la denuncia por estafa de un grupo de empresarios

La denuncia por fraude contra el exfutbolista manchego ha sido desestimada tras no hallar indicios contra él.

'La Otra Crónica' informa que se ha archivado la causa contra Andrés Iniesta después de que el pasado mes de noviembre unos empresarios peruanos denunciaran a la filial latinoamericana 'Never Say Never', de la que el futbolista solo es socio.

De hecho, la misma ni siquiera estaba bien planteada ya que el exjugador del FC Barcelona no tenía nada que ver y nunca ha visitado Perú.

Al manchego, que se retiró en 2024, se le acusaba de ser partícipe de una estafa de 500.000 euros por una serie de eventos deportivos y musicales que no se celebraron.

No se han hallado pruebas de que Iniesta estuviera involucrado con una compañía que 'NSN' disolvió hace dos años y con la que no mantienen vinculación alguna, por lo que se ha archivado la causa.

Así lo explica el informe de la Fiscalía de Perú: "En el caso no se ha logrado alcanzar con las instrumentales que obran en los actuados y los resultados de los actos de investigación, la sospecha reveladora que se requiere para la pretendida formalización y continuación de la investigación fiscal, motivo por el cual correspondía el archivo de la investigación".

"No procede formalizar ni continuar investigación preparatoria contra Andrés Iniesta Luján por el presunto delito de estafa agravada en agravio de la empresa Gucho Entertainment SAC", añade.

Cabe reseñar que la Justicia peruana permite que cualquier persona denuncie a otra sin aportar pruebas y obliga a que se mantengan las causas abiertas durante 60 días, aunque en este caso se ha cerrado en solo un mes.