La atrevida predicción del jefe de Mercedes sobre Antonelli: "En 3 o 5 años luchará por..."

Finalizada su temporada debut en la Fórmula 1, el piloto italiano ha dejado muy buenas sensaciones. Toto Wolff ha hecho hincapié en su juventud y la paciencia que se tiene con él desde el equipo británico, donde esperan que pueda ser campeón dentro de unos años.

Kimi Antonelli ha sido el 'rookie' con mejores resultados en la temporada 2025. El italiano ha finalizado el año séptimo en la clasificación generalcon tres podios y una pole a 'sprint'. Su compañero, George Russell, finalizó cuarto.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha comentado las expectativas que tienen desde dentro del equipo con él. "Solo tiene 19 años, ¿Cuándo esperamos que alcance su mejor nivel? De aquí a 3 o 5 años, ese es el tiempo que tenemos que darle", afirmaba Wolff en el pódcast 'Beyond the Grid', al ser preguntado cuándo esperaba que el italiano fuera una realidad en la carrera por el campeonato.

Añadió que espera que Russell pueda estar "en la lucha por el título cuando cuente con un coche suficientemente competitivo". Cabe destacar que el motor Mercedes se postula como uno de los favoritos para el año que viene. Lo tendrán también McLaren, Williamsy Alpine.

Algo que podría llegar en 2026 con las nuevas regulaciones. Según Wolff, los monoplazas del año que viene "darán una ventaja notable a los pilotos jóvenes". El austriaco señaló que la experiencia en el simulador es algo que jugará en favor de las nuevas generaciones.

Sin duda, Antonnelli ha dejado muy buenas sensaciones en su primera temporada como piloto en Mercedes. Con solo 19 años es uno de los conductores con más proyección de la parrilla y el notable apoyo de su equipo le ayudará a seguir progresando hasta, quién sabe, poder llegar a competir en la lucha por podio carrera tras carrera.