Feijóo se aferra a las críticas al PSOE y pide que Extremadura abogue por "un Gobierno estable": "España está atrapada en una política que no vale para nada"

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, en medio de un panorama político de lo más tenso y en plena campaña Extremadura acoge en sus calles este sábado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El 21 de diciembre, la comunidad celebra unos comicios autonómicos adelantados después de que María Guardiola, presidenta del PP de Extremadura y de la Junta, no pudiera aprobar los Presupuestos. En su último mitin, el dirigente ha abogado por "un Gobierno estable": "Este no es el sitio donde validar los chanchullos de los socialistas".

Antes de pasar por las urnas, el 'popular' ha recorrido diferentes municipios extremeños para pedir el voto a la par que atacaba una vez más al "sanchismo", y es que es un momento complicado para filas socialistas, que se han visto azotadas por una oleada de denuncias por acoso sexual contra algunos de sus dirigentes.

Este viernes, Feijóo participaba en un mitin en la Puebla de Alcocer e intervenía también en Talarrubias, ambos municipios de Badajoz. En ellos, aseguró que "Extremadura quiere ser una comunidad de primera". "Lo que estamos viendo en los últimos meses y días es que tenemos al Gobierno más rodeado de corrupción en 47 años de democracia. Por eso tienen la oportunidad de hablar como españoles para decir qué política quieren para España".

Horas después, ya en la mañana de este sábado, el líder 'popular' ha visitado Navalmoral de la Mata junto a Guardiola y el alcalde de la localidad, Enrique Hueso. El regidor ha señalado que el candidato del PSOE extremeño a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha hecho "favores a Moncloa" y que este debería pedir "que le devuelvan el favor" y "no pongan freno a Extremadura".

"Que convoque elecciones"

"Como la gran mayoría de los españoles estoy esperando que Sánchez asuma de una vez que no puede seguir gobernando y que convoque elecciones. Es cuestión de meses de lo que prologue su agonía. Sé que Feijóo tendrá presente a Extremadura", ha añadido instando a la ciudadanía a votar masivamente y "decir no al bloqueo".

Por su parte, en su intervención, Feijóo ha asegurado que "hay una gran mayoría de extremeños que comparten una misma percepción: María ilusiona y contagia. A María no la para nadie".

"Es una fuerza y se va a ver en las urnas. Hay algunos que quieren convertir la parálisis de Extremadura en un trofeo. Y María ha dicho que de ninguna manera", ha agregado. A su vez, ha señalado que piden "elecciones en España por que es de justicia", ha expuesto.

Para el presidente del PP, en el contexto político en el que se encuentra España es necesario "romper el modelo tóxico y nocivo" con el que se gobierna. "Extremadura está en un momento que no permite dudas ni experimentos. No hay que dividir. Cada voto es determinante para que la comunidad tenga un resultado claro y se evite el bloqueo", ha añadido.

"¿Para qué votar? Para que se respete la igualdad de todos y que haya gobiernos útiles. En el Gobierno no se está para aguantar, se está para gobernar. El 21 de diciembre es una oportunidad única. Si se quiere que Extremadura avance: María Guardiola. Si se quiere estabilidad: Guardiola. Si se quiere mandar un mensaje claro a Sánchez: María Guardiola", ha explicado durante el mitin.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola (2D), participan en un acto electoral en Navalmoral de la Mata.

Así, Feijóo lamenta que "este PSOE" sea "un partido degenerado por una persona que se lo ha apropiado": "Ha querido encubrir al hermano, los billetes, a todos sus corruptos. Quería encubrir a Ábalos, a Cerdán, ha querido encubrir a los machistas que vejaban a las mujeres. ¿Se puede ser más cínico e hipócrita? Quería dar lecciones a todo el mundo mientras se encubría a una manada de machistas".

Filas socialistas se han visto sacudidas en los últimos días por una oleada de denuncias por acoso sexual contra sus dirigentes. En pleno 'Me Too', algunos de ellos decidían abandonar su cargo en una polémica que explotó de la mano de Paco Salazar, exasesor de Moncloa.

"La corrupción y el machismo son estructurales en este Gobierno y en este PSOE. Impunidad hasta la depravación. Se creen que pueden hacer todo y que no pasa nada. Pues si va a pasar…aquí en Extremadura y luego en España. Va a ganar la verdad, la justicia y nuestros votos", ha sentenciado.

