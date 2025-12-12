Ilusión desatada en Aston Martin para 2026: "Es el equipo con más ambición"

Mari Boya, piloto de la academia de Aston Martin, ha explicado en 'Jugones' que en el equipo de Silverstone "hay mucha ilusión".

'Jugones' ha estado con Mari Boya, piloto español de la academia de Aston Martin, analizando las perspectivas de la escudería de cara a 2026.

El próximo año se ejecutará un cambio reglamentario que abre la puerta a multitud de sopresas y en Silverstone sueñan con dar la 'campanada'.

"Es el equipo con más ambición", afirma Boya, que destaca que ve en los británicos "mucha ilusión".

"Ojalá que en pista se vea todo lo bien que pinta", añade el piloto que recientemente fichó por la academia de Aston.

"Yo seré el primero en ello", afirma cuando 'Jugones' le pregunta si los aficionados a la Fórmula 1 nos podemos ilusionar con Fernando Alonso, Adrian Newey y Aston Martin.