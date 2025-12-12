La advertencia de Helmut Marko a Red Bull sobre el futuro de Verstappen

El austriaco, que dejará Red Bull al término del presente año, afirma que el neerlandés "quiere triunfar en un entorno armonioso".

"Si ya no lo tiene, lo dejará"

La "renuncia" de Helmut Marko tras más de 20 años como asesor de Red Bull ha sorprendido a todo el mundo de la Fórmula 1.

La salida del austriaco se une a las anteriores de Adrian Newey y Christian Horner, lo que muestra la inestabilidad que está reinando en Red Bull en los últimos tiempos.

De hecho, en una entrevista en 'Kleine Zeitung', Marko ha asegurado que Max Verstappen está "triste" con su salida.

"Diría que está un poco triste. Estábamos recordando el tiempo increíble que pasamos juntos. Sin duda, su primera victoria en Barcelona a los 17 años, luego su primera victoria con Honda en el Red Bull Ring, su primer título mundial en 2021 o la carrera bajo la lluvia en Brasil", ha explicado.

"Hay muchísimos momentos y logros positivos de Max. Es increíble cómo se ha vuelto cada vez más maduro y preciso", ha añadido.

Es más, Helmut Marko lanza una advertencia a Red Bull: si Verstappen no se encuentra cómodo en el equipo, lo dejará inmediatamente.

"Max no solo quiere triunfar; quiere triunfar en un entorno armonioso. Si ya no lo tiene, lo dejará de un día para otro", ha zanjado.